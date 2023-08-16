Mersin’de torbacılara şafak operasyonu: 28 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda 'torbacı' olarak tabir edilen 35 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen 33 adrese eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 100 gram skunk, 408 gram esrar, 490 gram metamfetamin, 36 gram kokain, bin 242 adet sentetik ecza, 4 kök hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 29 tabanca fişeği ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.