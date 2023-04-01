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Giriş Tarihi: 1.4.2023 22:12 Son Güncelleme: 1.4.2023 22:17

Mersin’de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir otomobilin karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi D-400 karayolu Mersin-Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinde seyreden M.D., yönetimindeki 06 CMY 201 plakalı otomobil, üst geçit yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Otomobil önce refüjdeki ağaca ardından da karşı şeritte seyir halindeki Muzaffer Kaya yönetimindeki 33 AKN 534 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet sürücüsü hurdaya dönen sürücü kabininde sıkıştı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine 112 acil servis ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan kamyonet sürücüsü için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

Ancak sağlık ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Muzaffer Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü M.D. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunduğu öğrenilen toplam 3 kişi ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Mersin’de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
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