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Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:28

Mersin'de trafik magandası! Makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin TL ceza: O anlar kamerada

Mersin Akdeniz'de trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye toplam 170 bin TL ceza kesildi. Kuralları hiçe sayan sürücünün kullandığı araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İHA Yaşam
Mersin’de trafik magandası! Makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin TL ceza: O anlar kamerada
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi 151. Cadde'de bir aracın trafikte art arda şerit değiştirip trafiği tehlikeye attığını tespit etti.

170 BİN TL CEZA UYGULANDI

Vatandaşların çektiği görüntülerden yola çıkan ekipler aracın sürücüsünün B.K. olduğunu belirledi. Yakalanan sürücüye makas atmak, ehliyetsiz araç kullanmak maddelerinden 170 bin TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi.

Trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin TL ceza!

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN

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Mersin'de trafik magandası! Makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin TL ceza: O anlar kamerada
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