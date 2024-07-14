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Giriş Tarihi: 14.7.2024 14:10 Son Güncelleme: 14.7.2024 14:18

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri: Mut, Çamlıyayla, Toroslar ve Silifke ilçelerinde yaptığı araştırmalar sonucunda 6 şahsın uyuşturucu madde kullandığını, imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan Jandarma düzenlediği operasyonlar ile şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapan Jandarma 535 kök kenevir, 2 kilo 410 gr. kubar esrar ile 50 gr. uç diye tabir edilen uyuşturucu maddeye el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
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