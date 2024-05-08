Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı
Giriş Tarihi: 8.5.2024 23:10

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

Mersin polisinin yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği özel harekat ve dron destekli eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İHA
Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 24 adres ile 23 şüpheli belirlendi. Belirlenen adreslere özel harekat ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullanıldığı değerlendirilen 17 adet cep telefonu, 16 adet sim kart, 1'er adet hard disk, bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA