Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 24 adres ile 23 şüpheli belirlendi. Belirlenen adreslere özel harekat ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.