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Giriş Tarihi: 15.2.2022 17:14 Son Güncelleme: 15.2.2022 18:08

Mersin’de yerel gazeteye CHP Gençlik Kollarından saldırı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de yerel gazeteye CHP Gençlik Kollarından saldırı

Mersin’de 35 yıldan buyana günlük olarak yayın hayatı sürdüren Mersin Haberci Gazetesi’ne gelen CHP Mersin İl Gençlik  Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Gençlik Kolları İl başkanı Alkım Sümer ve beraberinde yaklaşık 50 kişilik gurup gazete bürosunu yumurta ve boya yağmuruna tutarak saldırdı.

Mersin'de yayın yapan Haberci Gazetesi'ne önceki gün 5 kişilik bir grup tarafından sözlü tehditler ederek yapılan saldırının bir gün sonrasına CHP İl Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Gençlik Kolları İl başkanı Alkım Sümer ve beraberinde yaklaşık 50 kişilik gurup gazete bürosunu yumurta ve boya yağmuruna tutarak tehditler savurdu.

Mersin'de yerel gazeteye CHP Gençlik Kollarından saldırı | Video

"3 BİN KİŞİ GELİRİZ"

Daha sonra 'satılık kalemler, herkes aklını başını alsın 300 değil, gerekirse 3 bin kişi geliriz' diye slogan atarak tehditler savuran grup daha sonra sokak aralarından olay yerini terk etti.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, saldırganları kınayarak olayla ilgili; "Hiç de hoş olamayan demokrasiye yakışmayan ve özellikle partilerine yakıştırmadığım gençlerin yapması üzücü. Onları yönlendirenleri şiddetle kınıyorum. Bugün bizim başımıza gelen olay basına saldırı olarak gerçekleşti. Şikayetçi olacağız, aslında gerek de yok çünkü kamuya mal olmuş bir olay, emniyet yetkilileri gerekeni yapıyor. Bu saldırıların iyi bir tarafı da var yayın politikamızın doğruluğunu ispatlayan davranış, sosyal demokrat geçinen insanların hak ve adalet arayışını gözler önüne seren bir davranıştır" dedi.

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Mersin’de yerel gazeteye CHP Gençlik Kollarından saldırı
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