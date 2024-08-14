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Giriş Tarihi: 14.8.2024 18:39 Son Güncelleme: 14.8.2024 20:20

Mersin'de yol verme cinayetinde gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu çıkan yol verme kavgasında çıkan çatışmada öz babası ile uzman çavuş ve çavuşun amcasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de yol verme cinayetinde gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

11 Ağustos günü ilçeye bağlı Sucularlı Mahallesi'ndeki bir restaurantın önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, iki aile arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan İbrahim Şahin pompalı tüfeğiyle ateş ederek araya giren babası Mehmet Emin Şahin (53) ve Van'dan izinli olarak Tarsus'a gelen Uzman Çavuş Metin Denizedalan (27) ile amcası Abdurrahim Denizedalan'ı (44) vurdu. Uzman Çavuş Metin Denizedalan ile amcası Abdurrahim Denizedalan olay yerinde, Mehmet Emin Şahin ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada olaya karışan İ.Ş.(24), A.S.(38) ve M.G.'yi (18) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından İ.Ş., A.S.(38) ve M.G. (18) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Şahin tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Mersin'de yol verme cinayetinde gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı
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