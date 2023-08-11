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Giriş Tarihi: 11.8.2023 09:42 Son Güncelleme: 11.8.2023 10:11

Mersin'de yol vermeme tartışması silahlı kavgaya dönüştü 1 kişi öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde trafikte "Yol vermeme" tartışması silahlı kavgaya dönüştü ve olayda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de yol vermeme tartışması silahlı kavgaya dönüştü 1 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinin Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur bulvarı üzerinde oto kiralama önünde araçlarına yol vermeme nedeniyle kavga çıktı.

Kavga daha sonra tabanca, tüfek ve sopaları kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda Polis ekibi ve ambulans sevkedildi. Çevrede yaşayanların korku dolu gözlerle izledikleri kavga güçlükle bastırılırken, kavgada yaralananlar ambulanslarla Tarsus devlet ve özel hastanelere sevk edildi.

Olayda sağ ve sol göğsünden vurulan 17 yaşındaki Yakup T. Kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamayarak öldü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayda kullanılan suç aletleri ile birlikte olaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Çevrede geniş çaplı önlem alan Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

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