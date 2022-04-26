Mersin’deki 120 milyon liralık ihale skandalında şok gelişme! Sabah gündeme getirmişti

Tüm bu usulsüzlüklere rağmen Ertaç'a hak edişleri günü gününe ödendi. SABAH'ın ortaya çıkardığı adrese teslim araç ihalesi, Kamu İhale Kanunu'nun 4734/25 maddesine göre iptal edildi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından araçların büyük bölümünün teslim edilmediği ihalede, hizmete sunulan az sayıdaki araçlar geri çekildi. Geçtiğimiz günlerde skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İhale yolsuzluğunda olayında başrolü oynayan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in özel kalem müdürlüğünü yapan Doğukan Uyan'ın belediyle ile ilişkisinin kesildiği açıklandı.