Haberler Yaşam Haberleri Mersin'deki fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 3.10.2022 10:06

Mersin'deki fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen 1 bilgisayar, 3 cep telefonu, 27 bin TL, 4 bin 590 euro ile 500 dolara el konuldu.

İHA
Mersin’deki fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde faaliyet gösteren bir pansiyonda para karşılığında fuhuş yaptırıldığının bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adresi takibe aldı.

1 BİLGİSAYAR, 3 CEP TELEFONU, 27 BİN TL...

Bir süre takipten sonra operasyon düzenleyen ekipler, pansiyon işletmecisi ile para karşılığı fuhuş yapan 5 kadını gözaltına aldı. Pansiyonda yapılan aramalarda ele geçirilen 1 bilgisayar, 3 cep telefonu, 27 bin TL, 4 bin 590 euro ile 500 dolara el konuldu.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Fuhuş suçundan yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer kadınlar da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Fuhuşa aracılık etmek suçundan adliyeye sevk edilen pansiyon işletmecisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Son dakika: Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan İBB'ye sert tepki: Benim İstanbullum derslerini verecek
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Avrupa'da enerji krizi giderek derinleşiyor! Hollanda gazda İngiltere elektrikte lider
KYK ek tercih yurt başvuru GSB 2022: KYK ek yurt başvurusu olacak mı, ne zaman yapılacak? Yurt ek yerleştirme tarihleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'deki fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA