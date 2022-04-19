Haberler Yaşam Haberleri Mersin'deki kayıp kız çocuğundan güzel haber
Giriş Tarihi: 19.4.2022 10:30

Mersin'deki kayıp kız çocuğundan güzel haber

DHA
Mersin’deki kayıp kız çocuğundan güzel haber

Mersin’in Erdemli ilçesinde oynarken kaybolan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, evlerine 2 kilometre mesafede metruk evde sağ bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkez Sokak'ta oturan Suriyeli Havva ve Hamit Bilal çiftçinin, sokakta oynayan kızları Nur, akşam eve gelmedi.

Aile tüm aramalara karşın kuzlarına ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine saat 21.30 sıralarında bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerine mahalleli de destek verdi.

Biri kadavra, 3 arama köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, sabaha kadar sürdü. Ekipler saat 09.30 sıralarında Nur Hamit Bal'ı evlerine 2 kilometre mesafede metruk bir binada buldu. Erdemli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Nur, ailesine teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ’ye yönelik dev operasyon: 99 gözaltı kararı
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Yıldız Tilbe ile dalga geçen Şahan Gökbakar’a sosyal medyada tepki yağdı! Konu ciddi makarayı bırak Şahan
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA! Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Selçuk Bayraktar’dan iftar paylaşımı: İftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık
SON DAKİKA: Maske ve karantina zorunluluğu kalkıyor! Bir tek orada zorunlu olacak! Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı...
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası'
Dönüp Dönüp ‘Hercai’yi okuyor! Kaç devir değişti Çelik aynı Çelik!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'deki kayıp kız çocuğundan güzel haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA