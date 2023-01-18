Mersin’deki kazada şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk, toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.