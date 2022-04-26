Mersin’deki kreşte skandal olay: Soruşturma başlatıldı!

Kreşte skandal görüntüler! Çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma başlatıldı | video

Olay, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. Bakıcı olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu.