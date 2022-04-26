Haberler Yaşam Haberleri Mersin'deki kreşte skandal olay: Soruşturma başlatıldı!
Giriş Tarihi: 26.4.2022 17:05 Son Güncelleme: 26.4.2022 17:10

Mersin'deki kreşte skandal olay: Soruşturma başlatıldı!

DHA
Mersin’deki kreşte skandal olay: Soruşturma başlatıldı!

Mersin'de, kreşte bakıcılar G.E. ile Y.K.'nin, çocuklara yemek yedirdikleri sırada kötü muamelede bulundukları anların cep telefonu kamerası görüntüsünün ortaya çıkmasıyla idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin işine son verildi...

Kreşte skandal görüntüler! Çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma başlatıldı | video

Olay, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. Bakıcı olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ise kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin görevlerine de son verildi. Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'deki kreşte skandal olay: Soruşturma başlatıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA