‘Mersin’deki miting CHP’nin mi? İYİ Parti’nin mi? yoksa HDP’nin mi?’

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı Mersin mitingi öncesi, miting yeriyle ilgili kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 04 Aralık 2021 Cumartesi günü Mersin'e miting için geliyor. Gelsin hoş gelsin sefa gitsin. Ama gelmeden şehrimizin genleriyle oynamasın" dedi.

Mersin birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri olduğunu belirten Ercik, "Kimsenin bu şehrin genleriyle oynamaya hakkı yoktur. Daha Mersin'e gelmeden miting yeri ile ilgili algı oluşturulması. Burada Mersin'de bütün siyasi partiler bilir ki Mersin'in miting alanı yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Satadı'nın yanıdır. Miting alanının yeri belli olmasına rağmen ısrarla Cumhuriyet Meydanı istenmiştir. Bizler AK Parti olarak geçmişten bugüne bütün mitinglerimizi diğer partiler gibi yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı yanı, yani şimdiki Millet Bahçesi yanında gerçekleştirdik. CHP'nin burada sanki kullanma hakkı engellenmiş gibi tüm Türkiye'de algı oluşturmaya çalışması manidardır" diye konuştu.

"CHP'NİN Mİ? İYİ PARTİ'NİN Mİ? YOKSA HDP'NİN Mİ?"

İl Başkanı Cesim Ercik, "Gelelim Sayın Kılıçdaroğlu'nun şehrimizi ziyaretine, Mersin'de haksız yere işten çıkarılan işçilerle helalleşme yapacak mı? Helalleşecekse nasıl helalleşecek çok merak ediyoruz. Hem vatandaşı ekmeğinden edeceksiniz hem de helalleşeceksiniz. Yok böyle bir dünya! Mersin'de yarın yapacağınız miting, CHP'nin mi? İYİ Parti'nin mi? yoksa HDP'nin mi?" dedi.

"YİNE BİR ALGI YİNE BİR CHP"

"Yakın geçmişte 'vesayet ve algıdan' şikâyet edenlerin, ne yazık ki bugün vesayet ve algının âlâsını uygulayıp yaşattığı günlerden geçiyoruz" diyen Ercik, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in başkanlık yaptığı son Meclis toplantısında yaşananlara bakıldığında bu gerçekliği apaçık görebilirsiniz. Muhalif belediye başkanları ve meclis üyeleri konuşturulmuyor, üzerlerine atılan iftiralara cevap verme hakları engelleniyor. Bunun üzerine bakıyoruz ki, yine bir algı, yine bir CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır klasiği.



Ali Mahir Başarır'ın organize bir şekilde meclisin basılması diye ifade ettiği konuya gelecek olursak burada AK Parti Gençlik Kollarının dışarıda olduğu, içeride ise külhanbeylik yapan bir CHP Gençlik örgütü söz konusu. Burada hem CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Gençlik Kolları İl Başkanı, ilçe Başkanları ve Yönetimleri ile beraber meclis içerisinde ağza alınmayacak ifadeler ve tehditler savurmakta" dedi.

"ALİ MAHİR BAŞARIR'A SORUYORUM"

Ercik, "Sizin gençlik örgütünüz mü organize olmuş yoksa sosyal medyada bir video gezdirerek binanın içinde olup ancak toplantının yapıldığı salona girmeyen AK Parti Gençlik Kollarının sanki baskın yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışmanız mı? Özelikle bunu tekrar ifade etmek isterim ki CHP'nin Gençlik örgütü toplantının yapıldığı salonda zaten huzuru bozmuş durumda" diye konuştu.

"GÜLTAK BAŞKANIMIZI UCUZ SİYASETİNİZE KURBAN ETTİRMEYİZ"

Ercik, "Mersin'de AK Parti iktidarının yapmış olduğu 40 milyar TL'lik yatırımlarla birlikte, Akdeniz Belediyesini kazanmamızla beraber Akdeniz ilçemizde yapılan hizmetleri Mersinli hemşehrilerimiz yakından takip etmekte ve değişimi her geçen gün fark etmektedir. Burada Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak gecesini gündüzüne katıp halkla iç içe çalışmalarını sürdürmektedir. Belediye Başkanımızı sizin ucuz siyasetinize kurban ettirmeyiz" dedi.

Seçilmişleri susturup, vatandaşlara 'haddinizi bilin' diyen, ağzından hakaret eksik olmayan birisinden siyaset dersi almayacaklarını ifade eden Ercik, "Vesayetçi ve kötü idare, ağır ve yanlış ifade, yetersiz ve güçsüz irade şehrimizi hiçbir yere taşıyamaz. Akıl yürütme, uzlaşma yeteneği ve demokrasi kültüründen uzak; farklı sesleri dışlayıp susturan bir yönetimi asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mersin'e her zaman önem vermiştir" diyen Cesim Ercik, "Şehrimize yapılan yatırımlar da bunun ispatıdır. Şuana kadar 40 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar hız kesmeden devam etmektedir.

Bu yatırımlarda emeği geçen Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve desteğini bizlerden esirgemeyen Mersinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.