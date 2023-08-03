Mersin’deki ’torbacı’ operasyonu: 27 gözaltı

Elde edilen bilgiler çerçevesinde bu sabah belirlenen adreslere özel harekat ve dron desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 5 kilogram skunk, 408 gram esrar, 15 gram bonzai, bir gram metamfetamin, 58 gram eroin, 10 gram kokain, 106 adet sentetik hap, 22 kök hint keneviri, 1 hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ile 60 mermi ele geçirildi.