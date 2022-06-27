Mersin’deki yan bakma cinayetlerinde 2 tutuklama

Olay, 25 Haziran günü saat 02.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı ile aralarında husumet olan Ali Taşoğlu (22), Efe Dipoğulları (17), E.D., E.D. ve A.C.Y., 'yan bakma' meselesinden tartıştı.



Mahallelinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, ilerleyen saatlerde aynı yerde karşılaştı. Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olaya karışan Ali Taşoğlu, Efe Dipoğulları, E.D., E.D. ve A.C.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Taşoğlu ile Efe Dipoğulları, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.