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Giriş Tarihi: 4.4.2022 12:38 Son Güncelleme: 4.4.2022 12:40

Mersin'den 230 bin TL'ye otomobil aldı hayatının şokunu yaşadı!

Mersin’den 230 bin TL’ye otomobil aldı hayatının şokunu yaşadı!

Şoke eden dolandırıcılık! Çocuğuna üniversite hediyesi olarak otomobil almak isteyen baba, bulduğu bir otomobili almak için Pendik’ten Mersin’e gitti. 230 bin TL ödeyerek aldığı otomobil ile İstanbul’a gelen baba, polisin telefonu üzerine aracın motor şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu öğrenince şok yaşadı. 'Change' araç dolandırıcılığı kurbanı olan vatandaş, mağdur olduklarını ifade etti.

Aldığı otomobil ile ilgili gerçeği öğrenince yıkıldı! Pendik'te yaşayan Eren Uçar, üniversiteyi kazanan oğlu Batuhan Uçar'a Mart 2021'de hediye olarak araba almak istedi. Yaptığı araştırmalar sonucu Mersin'de bir araç bulan baba Eren Uçar aracı satın almak için Mersin'e gitti. Araç sahibiyle anlaşan Uçar, 230 bin TL değerinde Honda Civic model aracı noter huzurunda satın aldı. Baba Uçar, ekspertiz sonucu olumlu olan araçla İstanbul'a geldi. Muayenesi biten aracını ekim ayında tekrar muayeneye götüren Eren Uçar, 2022 ocak ayında polisten gelen telefonla şok oldu.

ARABANIN CHANGE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

18 Şubat'ta gelen kriminal raporuna göre aracın şase ve motor numarasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Aracının 'change' oluğunu öğrenen ve aracına tedbir konulan Eren Uçar, "Üniversiteye giden oğluma araç almak için araştırma yaptım. Mersin'de bir araç bulduk. Aracın temiz olması herhangi bir boyasının olmaması hoşumuza gitti. Aracı almak için Mersin'e gittik. Mersin'deki ekspertize götürdük ve yapılması gereken bütün işlemleri yaptırdık" dedi.



"KRİMİNAL RAPORU SONUÇLANINCA YIKILDIK"
Eren Uçar, "Satış gerçekleştikten sonra İstanbul'a geldik. 3-4 ay geçtikten sonra aracımızı muayenesini yaptırdık Kurtköy muayene istasyonunda. 4 ay sonra emniyetten telefon geldi ve aracımızın kriminal inceleme için istediler.

Kriminal raporu sonuçlanınca yıkıldık. Bize gelen raporda dediklerine göre, farklı bir aracın şase numarasını bu araca yerleştirmişler. Bunu da hiç kimse fark etmemiş. Motor numarasını da silip düzelterek farklı bir numara yazmışlar. Yaklaşık olarak 230 bin TL ödemiştik. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz ve suçluların gerekli cezayı almasını istiyoruz. Çocuğumun psikolojisi bozuldu." şeklinde konuştu.

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Mersin'den 230 bin TL'ye otomobil aldı hayatının şokunu yaşadı!
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