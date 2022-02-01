Mersin’de çaldılar, Şanlıurfa’da yakalandılar

Mersin'in Tarsus İlçesi Akarsu Mahallesinde 32 adet küçükbaş hayvanın çalınması üzerine; hırsızları yakalamak ve çalınan hayvanları bulmak amacıyla olayın hemen ardından özel bir çalışma ekibi kuran Jandarma süratle araştırmalarına başladı.

Yaptığı titiz araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olayında kullanılan aracı ve içerisinde bulunan 4 şüpheliyi tespit eden Jandarma; Tarsus'ta 3, Adana'da ise bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hayvanları çaldıklarını ve Şanlıurfa'da götürdüklerini itiraf

etti.

Hayvanların izini süren Jandarma ekipleri çalınan hayvanları satılmadan Şanlıurfa'da bularak sahibine teslim etmek üzere muhafaza altına aldı.

Yakalanan 4 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.