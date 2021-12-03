Mersin’e şehit ateşi düştü

Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında meydana gelen çatışmada Erdemli ilçesi Tabiye Mahallesi’nden Astsubay Çavuş Celil Mutlu şehit oldu. Şehit haberi ailesinin bulunduğu Tabiye Mahallesi’ne ulaştı. Şehidin babasının evi Türk Bayrakları ile donatıldı.
1989 doğumlu, evli ve 3 çocuk babası olan şehidin cenaze töreni 4 Aralık cumartesi günü öğle namazını müteakip Erdemli Ulu Camisi'nde gerçekleştirilecektir. Şehit Celil Mutlu'nun cenazesi Alata Asri Mezarlığı'na defnedilecektir.