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Giriş Tarihi: 3.12.2021 19:11

Mersin’e şehit ateşi düştü

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’e şehit ateşi düştü

Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında meydana gelen çatışmada Erdemli ilçesi Tabiye Mahallesi’nden Astsubay Çavuş Celil Mutlu şehit oldu. Şehit haberi ailesinin bulunduğu Tabiye Mahallesi’ne ulaştı. Şehidin babasının evi Türk Bayrakları ile donatıldı.

1989 doğumlu, evli ve 3 çocuk babası olan şehidin cenaze töreni 4 Aralık cumartesi günü öğle namazını müteakip Erdemli Ulu Camisi'nde gerçekleştirilecektir. Şehit Celil Mutlu'nun cenazesi Alata Asri Mezarlığı'na defnedilecektir.

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Mersin’e şehit ateşi düştü
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