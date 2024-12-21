Mersin’inde Astsubay, eski nişanlısı hemşire Merve’yi öldürüp, intihar etti

Alınan bilgiye göre akşam merkez Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Hakkari'de görev yapan Astsubay Ertay Duru, Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisinde hemşire olan bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ayşe Merve Sağ'ın kullandığı otomobili, evinin olduğu yere kadar kendi otomobiliyle takip etti.

Ertay Duru, eski nişanlısı Merve Sağ'ın park ettiği otomobiline binip, konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışmada Ertay Duru, otomobilden inmeye çalışan eski nişanlısını tabancayla vurduktan sonra, aynı tabancayla kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 eski nişanlının da öldüğü belirlendi.

Astsubay Ertay Duru ve hemşire Merve Sağ'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.