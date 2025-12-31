Mert Nobre kaç yaşında? Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmacısı Mert Nobre hayatı ve kariyeri

MERT NOBRE KİMDİR?

6 Kasım 1980 tarihinde Brezilya'nın Jateí kentinde dünyaya gelen Mert Nobre, forvet mevkisinde görev yapmış eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbol kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Paraná Clube'de adım atan Nobre, 1999 yılında Brezilya Serie A'da forma giymeye başladı.

2002 sezonunun ardından Japonya'nın Kashiwa Reysol takımına transfer olan Nobre, burada beklenen çıkışı yapamasa da Brezilya'daki performansıyla dikkat çekmeye devam etti. Bu performans, onu 2003 sezonu ortasında Cruzeiro'ya taşıdı. Cruzeiro'da Alex de Souza ve Edu Dracena gibi isimlerle aynı kadroda yer aldı.