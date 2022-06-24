Merve Türk’e kezzap atmıştı: Meğer olaydan iki gün önce....

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesinde yaşayan eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in evine giderek 'su saatine bakacağım' yalanıyla kapıyı açtıran ve daha sonra elindeki kezzabı üzerine atarak genç kadını yakan Sabit Türk tutuklandı. Merve Küçüktekin'in ise Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürüyor.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DA KORUYAMADI

Merve Küçüktekin'in olaydan 2 gün önce emniyete giderek kendisini tehdit eden Sabit Türk hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Koruma kararı talebinde de bulunan Küçüktekin'in başvuruş üzerine Sabit Türk'e 17 Haziran'dan geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Sabit Türk hakkında Küçüktekin'in şikayeti üzerine 2020 yılında da hakkında 'şantaj' suçundan Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldığı bu dava kapsamında da 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırılarak 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği öğrenildi.