Meryem Ana otoparkı yılbaşına kadar ücretsiz

Tarım ve Orman Bakanlığı, Selçuk Belediyesi'nin çalıştırdığı Meryem Ana Otoparkını işletmesini devralacağını açıkladı. Bunun üzerine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel direniş başlattı. Belediyeye ait iş makinaları ve kamyonlarla otoparkın girişini kapatan CHP'liler, "Buranın geliri bütçemizin yüzde 60'ını oluşturuyor. Bakanlığa devire müsade etmeyeceğiz" dedi. Ardından da bölgede nöbet adı altında eyleme başladı. Önceki gün sabaha karşı jandarma, belediye personelini tahliye etti. Sengel, Bakanlığın otoparkı işletmek için belediyeden işletme ruhsatı almak zorunda olduğunu belirtti. Bu arada bakanlığın otoparkı devir alır almaz park ücretlerine zam yaptığı, 500 lira olan otoparka giriş fiyatının 1200 liraya çıkarıldığı yalanı ortaya atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığından gümdeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Bakanlık daha önce belediye tarafırndan 500 lira otopark ücreti alınan Meryemana Otoparkı'nın 1 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz olacağıını duyurdu. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamanın devamında otoparkın Tarım Bakanlığına devrinden sonra park ücretinin artırıldığına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.