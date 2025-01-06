Gaybdan haber aldığını iddia edenler, büyük bir günah işlemiş olurlar. Bu kişiler, Allah'ın (cc.) ilmine ortak koşmuş sayılırlar ve bu, şirk olarak kabul edilir. Şirk, İslam'da Allah (cc.) tarafından affedilmeyen en büyük günahtır. Gaybdan haber aldığını iddia edenler, Allah'ın (cc.) rahmetinden ve merhametinden mahrum kalabilirler. Meryem Suresi 76-77-78. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da bunun yanlış olduğunun anlamayı sağlar.

Meryem Suresi 76-77-78. Ayet Okunuşu

Hz.İsa'nın (as.) doğumundan ve Hz. Meryem'in (as.) çektiği sıkıntılardan bahseden Meryem Suresi'nin 76-77-78. ayetinin okunuşu şu şekildedir:

76. Ayet: "Ve yezîdullâhullezînehtedev hüdâ ve'l-bâkıyâtü's-sâlihâtü hayrun ında rabbike sevâben ve hayrun mereddâ."

77. Ayet: "Efe reeyte'llezî kefera bi âyâtinâ ve kâle leûtayenne mâlen ve veledâ."

78. Ayet: "Ettale'a'l-ğayba emittehaze ınde'r-rahmâni ahdâ."

Bu ayetler, sevap ve hayır işleyenlerin doğru yolda olduğunu, onların esenliğe kavuşacağını, gaybdan haber aldıklarını iddia edenlerin ise sonlarının kötü olacağını bildirmektedir.

Meryem Suresi 76-77-78. Ayet Arapça Yazılışı

İslam inancına göre, Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan okumak çok daha faziletli kabul edilir. Bunun başlıca nedeni ise kutsal kitabın Arapça olarak indirilmesidir. Meryem Suresi 76-77-78. ayet Arapça yazılışı ise şöyledir:





Bu Arapça metin, Meryem Suresi 76-77-78. ayetidir ve Allah'a (cc.) iman, hidayete ermek, inanmayanların halleri ve şirk koşmak gibi hususlara değinir.

Meryem Suresi 76-77-78. Ayet Türkçe Anlamı

Meryem Suresi'nin 76-77-78. ayeti, Allah'ın (cc.) doğru yolda olanların hidayetlerini artıracağının ve kalıcı iyiliklerin O'nun katında çok daha değerli olduğunun altını çizer.

(76) "Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, rabbinin katında hem mükâfat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir."

(77) "Âyetlerimizi inkâr eden ve "Mutlaka bana mal ve evlât verilecektir" diyen adamı gördün mü!"

(78) "O, gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?"

76. ayette; Allah (cc.), doğru yolda olanların hidayetini güçlendirir ve kalıcı iyiliklerin Allah (cc.) katında hem mükâfat hem de sonuç bakımından daha hayırlı olduğunu belirtir. Allah'ın (cc.) doğru yolda olanlara olan desteğini ve iyiliklerin önemini de anlatır. 77. ayette; Allah Teala, ayetlerini inkâr eden ve kendisine mal ve evlat verileceğini iddia eden kişiyi sorgular. Kibirli ve dünya malına düşkün olanların yanlış inançlarını eleştirir. 78. ayette ise kişinin gaybı bilip bilmediğini veya Allah'tan bir söz alıp almadığını sorgular. Burada, insanların Allah'ın (cc.) ilmine ortak koşamayacaklarını ve gaybı bilemeyeceklerini söyler.