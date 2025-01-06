Gayb (gizli, bilinmeyen) bilgisine yalnızca Allah Teala sahiptir. Buna karşın, Allah (cc.) peygamberlerine ve bazı seçkin kullarına gayb hakkında bilgi verebilir. Bu bilgilerin aktarılması, vahiy yoluyla olur ve vahiyler rüyalar ya da ilham sayesinde aktarılır. Böylece, Allah'ın (cc.) izniyle gaybdan haber alınabilir ve insanlara aktarılabilir. Meryem Suresi 79-80-81. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise buna açıklık getirmektedir.

Meryem Suresi 79-80-81. Ayet Okunuşu

Allah'ın (cc.) peygamberlere verdiği desteği, O'nun kudretini ve rahmetini anlatan Meryem Suresi'nin 79-80-81. ayetin okunuşu şu şekildedir:

79. Ayet: "Kellâ senüktübü mâ yekûlü ve nemuddü lehu minel azâbi meddâ."

80. Ayet: "Ve nerisuhu mâ yekûlü ve ye'tînâ ferdâ."

81. Ayet: "Vettehazû min dûnillâhi âliheten liyekûnû lehum izzâ."

Allah'ın (cc.) büyüklüğünden, ahiret hayatından ve insanların işledikleri kötü ameller nedeniyle öldükten sonra cezalandırılacaklarından bahseden Meryem Suresi'nde, Allah Teala'nın, kullarına karşı oldukça merhametli ve affedici olduğu da vurgulanır.

Meryem Suresi 79-80-81. Ayet Arapça Yazılışı

Adını, Hz. İsa'nın (as.) annesi Hz. Meryem'den (as.) alan Meryem Suresi, tevhid inancının önemini, peygamberlik makamının yüceliğini ve ahiret hayatını anlatır. Meryem Suresi 79-80-81. ayet Arapça yazılışı ise şöyle gösterilir:





Peygamber Efendimiz'in (sav.) Habeşistan'a hicret etmesinden kısa bir süre önce nüzul olan Meryem Suresi'nin 79-80-81. ayetinin Arapça yazılışı, yukarıda belirtildiği gibidir.

Meryem Suresi 79-80-81. Ayet Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi olan Meryem Suresi, Allah'ın (cc.) adaletini ve insanların doğru yolda olduğunu her ayette vurgular. Meryem Suresi 79-80-81. ayet Türkçe meali ise aşağıda açıklandığı gibidir:

(79) "Kesinlikle hayır! Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız."

(80) "Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak, kendisi de tek başına bize gelecek."

(81) "Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler."

79. ayette; Allah (cc.), insanların söylediklerini kaydedeceğini ve onların cezasını artıracağını belirtir. İnsanların yaptıkları kötü davranışların ve söyledikleri yanlış sözlerin karşılığını göreceklerini ifade eder. 80. ayette; insanların dünyada sahip oldukları şeylerin sonunda Allah'a (cc.) kalacağını ve herkesin tek başına O'nun huzuruna çıkacağını anlatır. Dünyadaki mal ve mülklerin geçici olduğunu ve ahirette yalnızca amellerin önemli olduğunu hatırlatır. Son olarak, 81. ayette; insanların, kendilerine itibar ve güç kazandıracağını düşündükleri putlara taptıklarını eleştirir. Bu, Allah'tan (cc.) başka ilahlara yönelmenin yanlış olduğunu ve gerçek gücün yalnızca Allah'ta (cc.) olduğunu hatırlatır.

