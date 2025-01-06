Hristiyanlıkta Allah'ın tekliğine inanılsa da bu inanç, Teslis (Trinity) doktrini ile ifade edilir. Teslis, Tanrı'nın Baba, Oğul (Hz. İsa) ve Kutsal Ruh olmak üzere üç kişilikte tek bir varlık olduğunu savunur. Bu, Hristiyanlıkta Tanrı'nın birliği ve çokluğu arasındaki ilişkiyi açıklar. Meryem Suresi 91-92-93. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bunun tam tersini söylediği için muhakkak okunmalıdır.

Meryem Suresi 91-92-93. Ayet Okunuşu

Meryem Suresi'nin 91-92-93. ayetini Arapçadan okuyamayanlar için okunuşları aşağıda belirtildiği gibidir:

91. Ayet: "En deav li'r-rahmâni veleden."

92. Ayet: "Ve mâ yenbeğî li'r-rahmâni en yettehize veleden."

93. Ayet: "İn kullu men fi's-semâvâti ve'l-ardi illâ âti'r-rahmâni abden."

Yukarıdaki ayetler, Allah'ın (cc.) çocuk edinmediğini ve her şeyin O'na kulluk ettiğini söyler.

Meryem Suresi 91-92-93. Ayet Arapça Yazılışı

Kur'an'ı Kerim'in 19. suresi olan Meryem Suresi'nin 91-92-93. ayetinin Arapça yazılışını merak edenler, aşağıdaki metni incelemelidir.

Bir kısmı Mekke döneminde, bir kısmı ise Medine döneminde indirilen Meryem Suresi'nin 91-92-93. ayetin Arapça yazılışı yukarıda belirtildiği gibidir.

Meryem Suresi 91-92-93. Ayet Türkçe Anlamı

Allah'ın (cc.) bir çocuğa ihtiyacı olmadığını ve yaratılan tüm canlıların ona kulluk etmekle görevli olduğunu hatırlatan aşağıdaki ayetler, Meryem Suresi'nin 91-92-93. ayetleridir.

(91) "Çünkü Rahmân'a çocuk yakıştırıyorlar."

(92) "Halbuki çocuk edinmek Rahmân'ın şanına yakışmaz."

(93) "Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, Rahmân'a birer kul olarak gelecektir."

Yukarıdaki ayetler, Rahmân'a çocuk yakıştırılmasının yanlış olduğunu belirtir ve bunun O'nun şanına yakışmadığını ifade eder. Ayrıca, göklerde ve yerde olan herkesin Allah'a (cc.) kul olarak geleceğini hatırlatır. Bunlar, Allah'ın (cc.) tekliğini ve yüceliğini hatırlatır.