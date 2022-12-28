Meryem’in katili tutuklandı! Kafede 9 kurşunla öldürmüştü

Kanlı olay, 13 Kasım günü Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Musa S., saplantılı oalrak aşık olduğu Meryem Sevim'in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti.
Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa S., Sevim'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, Musa S. ise kaçtı.
Meryem Sevim'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından Sevim'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
DİYARBAKIR POLİSİ 75 GÜNLÜK FİRARİYİ YAKALADI
Olay sonrası kaçan Musa S.'nin yakalanması için Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattı.
Çalışmalara Diyarbakır Narkotik Şube'de dahil oldu. 75 gün süren firar önceki gün son buldu. Şüpheli Diyarbakır'ın bir köyünde yakalanarak gözaltına alındı.
TEK BAŞINA BARAKADA YAŞAMIŞ
Şüpheli Musa S.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı ve kardeşinin kimliğini kullandığı anlaşıldı.
Pişman olduğunu söyleyen şüphelini ifadesinde; "Yakalamasaydınız Meryem'in mezarına gidip intihar edecektim" dediği öne sürüldü. Şüphelini köyde tek başına bir barakada kaldığı kardeşinin kimliği ile yaşadığı öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.