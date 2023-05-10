Haberler Yaşam Haberleri MESAM binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 10.5.2023 18:19 Son Güncelleme: 10.5.2023 20:08

MESAM binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

MESAM olarak bilinen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. MESAM’ın Şişli’deki binasına sabah erken saatlerde yapılan saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
MESAM binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

MESAM'ın Dağıtım Birimine isabet eden kurşunda, can ve mal kaybı yaşanmadı. Olay bugün sabah saatlerinde kuruma gelen çalışanların, cama isabet eden kurşunun yol açtığı hasarı tespit etmesiyle ortaya çıktı. Camın kalınlığı nedeniyle kurşunun içeri girmediği, panele isabet ettiği ama camda hasara yol açtığı görüldü. İkinci kurşunun ise camın üst kısmına duvara isabet ettiği, mermi çekirdeğinin bulunduğu ancak boş kovanların bulunmadığı öğrenildi.

MESAM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen polis, incelemelerde bulundu ve tutanak tuttu. Polis, çevredeki bina ve Cevahir Otel'in güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. MESAM Başkanı Recep Ergül yaptığı basın açıklamasında, "Kurumun kim ya da kimler tarafından kurşunlandığını bilmiyoruz. Polis, olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Yapılacak inceleme sonucu kurumumuz, personelimiz veya yönetimimiz hedef alınmış ve bu maksatla yapıldığı tespit edilirse, her türlü hukuki hakkımızı sonuna kadar kullanacağız " dedi.

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MESAM binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
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