Karaman’da inanılmaz olay: Mesai arkadaşının kulağını kesti!

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi. İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel hastaneye sevk edildi. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Salih A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.