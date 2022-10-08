Mesai çıkışı evine dönen doktora sopalı saldırı

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine 22 Ağustos'ta gelen hasta ile başka bir engelli doktor tartıştı. Doktor Ekin Hürel Günay ise tartışmaya müdahale edip, beyaz kod verdi. Aile Sağlığı Merkezine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı. Olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra, önceki gün mesai sonrası otomobiliyle evine giden Günay, fırının önünde durdu. Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Sopalarla Günay'a saldırıp darbeden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Günay tedavisi için Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktor Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, şüpheliler S.A., F.A. ve S.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

SALDIRANLAR BEYAZ KOD VERDİĞİM HASTA YAKINLARI

Mesai sonrası işten çıktıktan sonra olayın yaşandığını anlatan Günay, "Arabayla evime dönerken fırının önünde durdum. Siyah bir araç içinden 3 kişi indiğini gördüm. Bunlardan birinin daha önceden tartışma yaşadığımız, yani şikayetçi olduğumuz hasta yakını olduğunu son anda fark ettim. Bu kişiler ellerinde sopalarla bana vurmaya başladı. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama kendimi yerde buldum. Birisi iyi misiniz diye sordu. Polis geldi, ambulans geldi. Sağ gözümün arka tarafında bir kırık var, net göremiyorum. Birkaç tane kemiğim kırılmış ve kafamın arka tarafında çok fazla darbeye bağlı şişlikler var. Bu insanlar kesinlikle toplum içinde olmamalı" dedi.