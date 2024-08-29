Mesai çıkışı metrobüs kazasının kurbanı oldu

Beylikdüzü istikametinde meydana gelen metrobüs kazasında çalıştığı otelde güvenlik görevlisi olarak çalışırken gece mesaisinden evine dönerken metrobüs kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kardeşinin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumuna gelen ağabeyi Halit Uçar , kardeşinin Aksaray'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve gece mesaisinden çıkıp Esenyurttaki evine gitmek üzere metrobüse bindiğini söyledi.



Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Ferhat Uçar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Uçar'ın yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü. Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra Esenyurt Uhud Camisi nde torenin ardından Esenyurt Yeni Mezarlığında toprağa verildi.