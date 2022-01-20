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Giriş Tarihi: 21.1.2022

‘Mesaim bitti’ diyen pilot, yarı yolda uçmayı reddetti

‘Mesaim bitti’ diyen pilot, yarı yolda uçmayı reddetti
PAKİSTAN Uluslararası Havayolları (PIA) uçağının bir pilotu, mesai saati bitince uçağı yarı yolda acil iniş yaptırarak uçuşu tamamlamayı reddetti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek olan uçağın kalkış saati, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Uçağın pilotu, uçağı kaldırdıktan sonra, Riyad'a 409 kilometre uzaklıktaki Dammam'daki havalimanına acil iniş yaptı. Pilot mesai saatlerinin bitmesi nedeniyle uçuşu devam ettiremeyeceğini söylerken, yolcular başka bir uçağa geçmeyi reddederek olayı protesto etti.

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‘Mesaim bitti’ diyen pilot, yarı yolda uçmayı reddetti
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