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Giriş Tarihi: 31.1.2022

Mesaj gönderip ‘helallik’ istedi tazminattan oldu

İLKER TURAK İLKER TURAK
Mesaj gönderip ‘helallik’ istedi tazminattan oldu

Yargıtay, işten çıkarıldığını iddia eden işçinin, “Çalışma hayatımı bitirdim. Hakkınızı helal edin” mesajı nedeniyle tazminat alamayacağına hükmetti

Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı. Özel şirkette çalışan işçi, iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatını almak için mahkemeye başvurdu. Davacı işçi, yaptığı başvuruda, maaşının bordrolarda düşük gösterildiğini, yarım saat ara dinlenmesi kullandırıldığını, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Bunun üzerine davalı şirket, kararı İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf müracaatını reddetti. Dosya, davalının kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay'a taşındı.

İSTİFA OLARAK GÖRÜLDÜ
Yargıtay, davacı işçi tarafından şirketin WhatsApp grubuna, "Merhaba şirketteki 14 yıllık çalışma hayatımı bitirmiş bulunmaktayım, herkes hakkını helal etsin" şeklinde bir mesaj atıldığını, bu nedenle işçinin işten kendisinin ayrıldığına karar verdi. Yargıtay, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının oy birliği ile bozulmasına hükmetti.

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Mesaj gönderip ‘helallik’ istedi tazminattan oldu
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