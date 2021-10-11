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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Mesaj sanal tehlike gerçek

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Mesaj sanal tehlike gerçek

Instagram’da, mesaj isteğini kabul eden avukatın binlerce takipçili hesabı, dolandırıcıların eline geçti. Avukat adına yapılan sahte yatırım mesajlarıyla da onlarca kişi dolandırıldı

Dolandırıcıların hedefinde bu kez avukatlar var. Sosyal medyadan kendisine gönderilen mesaj isteğini kabul eden avukat İlkay Cengiz büyük mağduriyet yaşadı. Instagram hesabı ele geçirilen avukatın hesabı üzerinden, onun adına mesaj atan dolandırıcılar bu mesajlara itibar eden Cengiz'in yakınlarını ve takipçilerini de dolandırdı.

Instagram'da 'Avukatımdan Şikâyetim Var' isimli hesaptan gelen mesaj isteğini kabul eden Cengiz, "Sonrasında bir link de gönderdiler. Ben linki açmadım ancak mesaj isteğini kabul etmem bile yetti" dedi. Cengiz adına hesaptan yapılan paylaşımda, "Samet Bey sayesinde 40 dakika içinde 4 bin 700 TL yatırım ile 106 bin TL kazanç elde ettim. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Arkadaşlar ihtiyacı olan mesaj atsın, Samet beye yönlendireceğim" gibi mesajlar yayınlanırken, bazı kullanıcıların bu tuzağa düştüğü öğrenildi.

Hesaba ilişkin Instagram'ın Türkiye ofisiyle iletişim kurduğunu ancak sosyal medya şirketinin bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını söyleyen Cengiz, "Eskiden linkten yapılan benzer dolandırıcılık eylemi artık mesaj isteğinin kabul edilmesiyle bile mümkün oluyor. Yapabileceğiniz hiçbir çözüm yok. Lütfen tanımadığınız kişileri takip etmeyin. Gelen mesaj isteğini de kabul etmeyin. Instagram'ın herkese açık hesaplardaki yeni güvenlik açığı, karşılıklı takipleşip mesajlaşmakmış" diye konuştu.

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Mesaj sanal tehlike gerçek
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