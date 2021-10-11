Mesaj sanal tehlike gerçek

Dolandırıcıların hedefinde bu kez avukatlar var. Sosyal medyadan kendisine gönderilen mesaj isteğini kabul eden avukat İlkay Cengiz
büyük mağduriyet yaşadı. Instagram
hesabı ele geçirilen avukatın hesabı üzerinden, onun adına mesaj atan dolandırıcılar bu mesajlara itibar eden Cengiz'in yakınlarını ve takipçilerini de dolandırdı.
Instagram'da 'Avukatımdan Şikâyetim Var' isimli hesaptan gelen mesaj isteğini kabul eden Cengiz, "Sonrasında bir link de gönderdiler. Ben linki açmadım ancak mesaj isteğini kabul etmem bile yetti" dedi. Cengiz adına hesaptan yapılan paylaşımda, "Samet Bey
sayesinde 40 dakika içinde 4 bin 700 TL yatırım ile 106 bin TL kazanç elde ettim. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Arkadaşlar ihtiyacı olan mesaj atsın, Samet beye
yönlendireceğim" gibi mesajlar yayınlanırken, bazı kullanıcıların bu tuzağa düştüğü öğrenildi.
Hesaba ilişkin Instagram'ın Türkiye ofisiyle iletişim kurduğunu ancak sosyal medya şirketinin bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını söyleyen Cengiz, "Eskiden linkten yapılan benzer dolandırıcılık eylemi artık mesaj isteğinin kabul edilmesiyle bile mümkün oluyor. Yapabileceğiniz hiçbir çözüm yok. Lütfen tanımadığınız kişileri takip etmeyin. Gelen mesaj isteğini de kabul etmeyin. Instagram'ın herkese açık hesaplardaki yeni güvenlik açığı, karşılıklı takipleşip mesajlaşmakmış" diye konuştu.