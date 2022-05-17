Mesajla gelen ölüm

İZMİR'DE, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Alper Akkaş'ın (27), eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı Muzaffer Tüz (26) tarafından öldürüldüğü olayın çarpıcı ayrıntılarına SABAH ulaştı. Tutuklanan Tüz ile Akkaş arasında sosyal medya üzerinden mesajlaşmalar ile tartışma yaşandığı, Akkaş'ın Tüz'e "Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim" demesi üzerine kavganın büyüdüğü ortaya çıktı. Konya'da yaşayan Tüz'ün 650 kilometre yol kat ederek Çeşme'ye geldiği ve Akkaş'ı öldürdüğü belirlendi. SABAH'ın ulaştığı ifadesinde şüpheli Tüz, "Konya'da yaşayan kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Bana sosyal medyadan 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' diye mesaj attı. Bu beni çılgına çevirdi" dediği öğrenildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir görgü tanığından yola çıkarak taksiye bindiğini tespit ettiği şüpheli Tüz'ü, bağlantı kurulan taksi şoförünün konum bilgisi vermesi üzerine yakaladığı ortaya çıktı.