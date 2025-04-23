MESAM’da görev değişimi: Telif hakkı emin ellerde

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı demokrasi şöleniyle kutladı. MESAM'da tarihi bir gün yaşandığına dikkat çeken MESAM Başkanı Recep Ergül "Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı sadece ülkemiz çoçuklarına değil dünyanın bütün çocuklarına armağan etti. O yüzden Türkiye'nin en büyük en gözde ve bir dünya markası olan MESAM'ı da birbirinden kıymetli ve geleceğimizi teşkil eden çocuklar yönetecek." dedi.

SEÇİME YOĞUN KATILIM

Seçim süreci, telif hakları konusundaki güncel tartışmaların gölgesinde gerçekleşti. Son dönemde kuaförler, kafeler ve alışveriş merkezleri gibi işletmelerde müzik eserlerinin telif ödemeleri yapılmadan kullanıldığına dair şikayetler artmış durumda. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda MESAM Genel Kurulu'nda koltuğu devralan çocuk başkan ve kurul üyeleri, telif haklarına dair çarpıcı mesajlar verdi. Özellikle kuaför, AVM ve eğlence merkezlerinde müzik kullanımı karşılığında telif ödenmemesine yönelik yapılan mizahi eleştiriler dikkat çekti.

YENİ BAŞKANDAN KUAFÖRLERE TELİF ÇAĞRISI

Toplantıda, bu durum ele alınırken yeni Başkan İpek "Bugün koltuğunu bana teslim eden Sayın Başkanımız Recep Ergül'e teşekkürlerimi sunarım. Bugün burada kuaförlerin ödemediği teliflerle alakalı toplandık. Eser sahiplerinin hakkını savunmak için 23 Nisan'da kuaförlere çağrıda bulunuyorum. Teliflerinizi ödeyin" dedi.

KURUL ÜYELERİNDEN TELİF ÖDEMEYENLERE SERT TEPKİ

Kurul üyeleri sırayla söz alarak duruma şu ifadelerle tepki gösterdi: Kafede müzik çalıyor ama telif yok. O zaman ben de yediğim tatlılara para vermem!, Eğlence merkezlerinde şarkılar dönüyor ama kimse ödeme yapmıyor. Ben de o zaman oynadığım oyunlara para vermem!, AVM'de müzik çalıyor ama telif yokmuş! Ben de o zaman kıyafetlere para vermem!" diyerek sözlerini sonlandırdı.