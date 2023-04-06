Mescid-i Aksa saldırıları Amasya’da protesto edildi

Amasya Genç İHH öncülüğünde teravih namazı çıkışı Amasya İHH dernek binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da sahur için bekleyen Müslümanlara yönelik vahşi zulmüne dünyanın her yerinden tepkiler yükselmeye devam ederken, Amasya İHH'nın çağrısıyla başta Özgür-Der ve Memur-sen olmak üzere STK temsilcileri ve Amasya halkı İsrail'i protesto etmek ve Filistinli Müslümanlarla dayanışmak amacıyla bir araya geldi.

Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan Amasya İHH Başkanı Serdal Benli, yapılan bu eylemlerin basite alınmaması gerektiğini, İsrail'in katil bir devlet olduğunu her platformda ortaya koyarak çocuklarımızın hafızasında bu zulümlerin hep yer etmesi gerektiğini vurguladı.

Biz göremesek de zalim İsrail'in yıkılacağını, nesillerimizin bir gün Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılacaklarını söyleyen Benli: "Zafer elbet inananların ve direnenlerin olacaktır. Her daim Filistinli mazlumların yanında olacağız." dedi.

Amasya Genç İHH Başkanı Oğuzhan Cömert, Bir Ramazan ayında daha Siyonistlerin Mescid-i Aksaya saldırarak Müslümanların kutsallarını hedef aldığını belirten Cömert, dünyaya insan hakları ve özgürlükler konusunda ders veren İsrail'in kadın çocuk ayırt etmeksizin insanları hedef alarak iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koyduğunun altını çizdi.

İşgallerin yahudileştirme gündemini empoze etmek için gerçekleştirildiğini söyleyen Cömert, "Sistematik bir şekilde Filistinlileri topraklarından uzaklaştırarak burada Yahudi yerleşimi oluşturmak isteniyor. İşgali normal göremeyiz." diye konuştu.

Cömert, tarihindeki en büyük saldırıları gerçekleştiren İsrail'e karşı Türkiye'nin devreye girerek Filistinlilerin hukukunu savunması gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamasında tekbirler ve Filistin direnişine destek verilen sloganlar atıldı. Okunan basın açıklamasının ardından Amasya İHH Başkan Yardımcısı Fatih Akgül'ün Filistinli ve tüm mazlum coğrafyalardaki Müslümanların kurtuluşu için yaptığı duayla program sona erdi.