Meseleyi halletmek için çağırdı, öldürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Taşyatak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Rıza Aslan, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen eşi 28 yaşındaki Hatun Aslan ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. İkili arasında yine tartışma çıktı. Ali Rıza Aslan silahla eşi Hatun Aslan'ı vurarak öldürdü. Eşini öldüren Ali Rıza Aslan daha sonra silahla intihar etti. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Hatun Aslan'ın öldürülmeden saatler önce soysal medya hesabından son olarak, "Takdiri İlahi" paylaşımı yaptığı öğrenildi.