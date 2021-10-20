Meşhur etme yalanıyla birisi oyaladı birisi çaldı

Adana'da 22 yaşındaki S. E., 19 yaşındaki kuzeni K. E. ve aynı yaştaki arkadaşı M. İ.'yi de yanına alıp, Ercan T.'nin işlettiği döner salonuna gitti. Kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtan S. E., "Seni meşhur edeceğiz" diyerek işletme sahibi Ercan T.'nin görüntülerini çekip onu oyalarken, kuzeni de el çabukluğuyla cep telefonu çaldı. Üç zanlı, sadece bir saat sonra bu kez tuhafiyeci Songül A.'yı hedef aldı. İki kuzen, Songül A.'yı çorap alma bahanesiyle oyalayıp, tezgah üzerindeki telefonunu aldı. Polis, kiralık araçtan yola çıkıp K. E. ve M. İ.'yi yakaladı; S. E. ise her yerde aranıyor. Ayrıca zanlıların, dönerci Ercan T.'nin cep telefonuyla çevrimiçi bir oyunda bin 200 liralık alışveriş yaptıkları da ortaya çıktı.

"SENİ MEŞHUR EDECEĞİZ"

İddiaya göre; S. E. (22), 13 Ekim'de bir otomobil kiralayıp, kuzeni K. E.'yi (19) ve arkadaşı M. İ.'yi (19) de yanına alıp, gezintiye çıktı. Üç zanlı, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Barbaros Mahallesi'nde Ercan T.'nin (23) işlettiği bir dönerciye gitti. M. İ. araçta kalırken, iki kuzen de işyerine gidip sipariş verdi. S. E., dönerciye "Biz sosyal medya fenomeniyiz, seni meşhur edeceğiz" diyerek, cep telefonu kamerasıyla işletmenin görüntü ve fotoğrafını çekmeye başladı. S. E., işletme sahibi Ercan T.'yi döner keserken görüntüsünü çekip oyalarken, K. E.'de cep telefonunu el çabukluğuyla aldı. İkili, daha sonra döner yaptırıp parasını ödeyip işyerinden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Cep telefonu çalındığını fark eden Ercan T.'de bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Zanlılar, bu olaydan sadece bir saat sonra bu kez, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Koza Mahallesi'nde tuhafiye dükkanı olan Songül A.'yı (47) kendilerine hedef seçti. Yine iki kuzen dükkana girerken, M. İ.'de onları araçta bekledi. İkili, işletme sahibi kadını çorap alma bahanesi ile oyalarken, tezgah üzerinde bulunan cep telefonunu aldı, sonra da işyerinden çıkıp, araca binerek uzaklaştı. Telefonunun çalındığını fark eden Songül A., durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilk iş olarak bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Polis, önce zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit etti, sonra da kiralık olduğu belirlenen otomobilin kiralandığı firmaya ulaştı. Acente sahibi, S. E.'yi arayıp; "Araçta bir sıkıntı var. Hemen getirmeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine S. E., arabayı K. E. ve M. I.'ya verdi. İkili, acenteye geldiği anda ekipler de harekete geçti. Kıskıvrak yakalanıp gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların, Ercan T.'nin cep telefonu çaldıktan sonra çevrimiçi bir oyun üzerinden bin 200 liralık alışveriş yaptığı da tespit edildi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, "Biz döner yiyip, çorap aldık" diye kendilerini savundu. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanırken, olayın baş şüphelisi olan S. E.'e ise polis tarafından her yerde aranıyor.