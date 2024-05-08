Mesleğe adanmış bir ömür

Binlerce hastaya şifa olan ve yüzlerce cerrah yetiştirip tıp dünyasına kazandıran Türkiye'nin en iyi kalp hastanelerinden Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kurucularından ve ilk başhekimi Prof. Dr. Cevat Yakut (82) hayatını kaybetti. Yakut bugün Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Koşuyolu, 1986'da dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla açılmıştı. Cevat Hoca, 10 yıl boyunca hafta sonları Van'a giderek ameliyatlar yapmıştı. Ankara'da dünyaya gelen Cevat Yakut, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla çalışmaları başlanan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Van Yüksek İhtisas Hastanesi'nde kalp cerrahisi servisinde hizmet verdi. 10 yıl boyunca hafta sonları Van'a giderek burada ameliyat yaptı. Azerbaycan Bakü Merkezi Klinik Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Genel Koordinatörlüğü görevini yerine getirdi. 2 dönem Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği başkanlığı yapan Prof. Dr. Cevat Yakut, Başbakanlık Onur Belgesi aldı. Türkiye'deki ilk kalp nakli ameliyatını gerçekleştiren cerrahlardan biri olan Cevat Yakut, 22 yıl başhekimlik yaptığı Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nden 2009 yılında emekli oldu.