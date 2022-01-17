"YAŞAYAN İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Gaziantepli yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu, 4 kuşaktır babadan oğula geçen ata mesleğini devam ettiriyor. Çakıroğlu, "Başta ABD olmak üzere İngiltere, Almanya, Hollanda ve Japonya'ya yemeni gönderiyoruz. Harry Potter, Truva, Eragon, 300 Spartalı gibi birçok ünlü filmlerin ve birçok yerli dizinin ayakkabılarını yaptık. Her geçen gün mesleğimizi bir tık yukarı çıkartmaya çalıştık. Yemeninin ufkunu nasıl açabilir, nasıl halka bunu sevdirebilirizi düşündük. Şu an Gaziantep'te yemeni bir sektör oldu. Çok sayıda kişi bu işten ekmek yiyor" dedi. Yemeninin, bir Türk İslam sanatı olduğunu ifade eden Çakıroğlu, "Orta Asya'dan Türklerle beraber gelen bir sanat. Örf, âdet ve geleneklerimiz gibi unutulmayıp yaşatılması gereken bir meslek olduğunu düşündük ve bu mesleğin ilelebet yaşaması için sarf ettik. Bu meslek artık kanımıza işlemiş. Mesleği bırakmayı ihanet olarak gördüm" diye konuştu. AA