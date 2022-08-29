“Mesleğim Elimde Projesi” ilk mezunlarını verdi

Burs almaya hak kazanan 13 öğrenciden 7'si Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojileri Bölümüne, 4'ü Bilgisayar Programcılığı bölümüne, 2'si Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kayıt oldu. Önlisans ve lisans eğitimleri süresince GÜNSEL'de çalışmaya devam edecek olan öğrenciler mezuniyetleri sonrasında da iş garantisine sahip olacaklar. GÜNSEL'de eğitim ve staj programını tamamlayan öğrenciler, elektrikli otomobil geliştirme ve üretme süreçlerinde aktif olarak yer aldılar.

Mesleğim Elimde Programını tamamlayan öğrenciler; bilişim teknolojileri, harness, batarya teknolojileri, sürüş modülü tasarımı ve üretimi, elektrikli araçlar servis süreçleri, termal yönetimi, konfigürasyon ve tedarik gibi üretim sürecinin önemli departmanlarında tecrübe edindiler.

Öğrenciler, mesleki yetkinlik eğitimleri yanı sıra; takım çalışması, kariyer yönetimi, özyönetim ve psikolojik farkındalık eğitimleri ile yetkinlik gelişimini çok yönlü tamamladılar. Proje, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklerken aynı zamanda sosyal ve psikolojik yönlerden de profesyonel hayata hazır hale gelmelerini amaçlıyor.

KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL bünyesinde kurulan GÜNSEL Akademi'de düzenledikleri Mesleğim Elimde Eğitim ve Staj programı ile ülke gençlerinin, geleceğe yön verecek nitelikli becerilerle donatmayı amaçladıklarını söyleyen YDÜ Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Eğitim ve staj programımızı tamamlayan meslek liselerimizin son sınıf öğrencilerine, tam burs ve iş garantisi vererek, kendi ülkelerinde parlak bir gelecek kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.