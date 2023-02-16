Meslek lisesi öğrencilerinden çocuklara oyuncak

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde enkaz altından çok sayıda çocuk çıkarıldı. Devlet tarafından koruma altına alınan yüzlerce çocuk için İstanbul'daki meslek liseler depremzedeler için tek yürek oldu. Esenler İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizdeki öğrencilerin yaptığı bez bebekler ve kuklalar deprem bölgelerindeki çocukların gönderildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Depremzede çocukların hayata tutunmaları ve deprem şokunu üzerlerinden atmaları için öğrencilerimiz tarafından yapılan oyuncaklar çocukların yüzünü güldürecek" denildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy depremzede çocuklar için oyuncak yardımı çağrısında bulunmuştu. İlçe sakinlerinden gelen oyuncaklarda ,Gaziantep Nurdağı'ndaki çocuklara gönderildi.