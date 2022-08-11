Mesleki eğitime yeni soluk... Daha fazla öğrenci oda ve borsalarda çalışacak

Öğrencilerin işletmelerde rahatlıkla iş bulmasını sağlamak, istihdamı artırmak için MEB ile TOBB, "Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü"nü hayata geçirdi. Böylelikle TOBB'a bağlı Oda ve Borsalar ile mesleki eğitim merkezleri ortak çalışacak. Okulların atölye ve laboratuvar ihtiyaçları giderilecek, görevli yönetici ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim, işbaşında eğitim ve uzaktan eğitim faaliyetleri planlanacak. Öğretim programları ve eğitim materyalleri güncellenecek. Söz konusu merkezlerindeki öğrenci sayısı artırılacak.

ÖZER: GENÇ İŞSİZLİĞİ AZALTACAĞIZ

Bakan Özer, yalnızca mesleki eğitiminin güçlendirmeyeceğini vurgulayarak, "Sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda orta öğretim sistemini de dengeye oturtabileceğimizi tüm Türkiye'ye göstereceğiz. 81 il 922 ilçede aranılan çırağı işletmelerle buluşturalım. Öğrenciler işletme bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bu işbirlikleriyle öğrenciler, işletmelerle doğrudan eşleşecek. Sadece bu ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyeceğiz, aynı zamanda bu ülkenin genç işsizliğini azaltacağız" açıklamasında bulundu.

YALNIZCA ÜRETİM YAPALIM İDDİASI YOK

Liseye geçen öğrenciler arasında yüzde birlik dilime girenlerin artık meslek liselerini tercih ettiğini ifade eden Özer, "Mesleki eğitimdeki asıl olan şey yaparak, üreterek eğitimdir. MEB'in şöyle bir iddiası yok, 'biz eğitimi bir kenara bırakalım, üretim yapalım, piyasayla rekabet edelim'. Bizim derdimiz üretim kapasitesini, eğitim-üretim-istihdam çevrimini güçlendirecek şekilde o zincirin bir halkası olarak inşa etmek" değerlendirmesini yaptı.

ÇIRAK VE KALFA SAYISI ARTIYOR

Mesleki eğitim merkezlerinin küçük ve orta işletmeler için önemli fırsatlar oluşturduğunu kaydeden Özer, "Rakamlara yetişemiyoruz. 25 Aralık 2021'de 159 bin olan çırak ve kalfa sayısı bugün itibariyle 600 bin 888'e ulaştı. 1 Eylül itibarıyla hedefimiz 700 bin, yıl sonu hedefimizse 1 milyon" diye konuştu.