Meslektaşını gözyaşları içerisinde uğurladı

Kastamonu'da dün sabah saatlerinde uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi İsmail Bayam (32) adlı şahsın ailesinin yaşadığı evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Kapıda polisleri gören şahıs, teslim olmamak için pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Yaralı polislerden Ahmet Şahan'ı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memuru Arif Ay ise tedavisinin ardan taburcu edildi.

TÖRENLE MEMLEKETİ NEVŞEHİR'E UĞURLANDI

Evli ve 2 çocuk babası Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, askeri erkan, şehir protokolü, şehidin ailesi ve mesai arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Dün saat 9.00 sıralarında Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Şahan görevi esnasında şüpheli şahsın ateş açması neticesinde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Personelimizi şehit eden şüpheli şahıs yapılan operasyon ile ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız 2006 yılında teşkilatımıza atanmış, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 6 yıl süren görevinin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne atanan ve birçok başarılı göreve imza atan şehidimizin Ahmet Şahan'ın aramızdan zamansız ayrılışı başta kıymetli ailesini, Emniyet teşkilatımızı ve sevenleri derinden üzmüştür."

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLADILAR

Törende görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Şehit Ahmet Şahan için dua edildi. Törene katılan şehidin ailesi ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı olayda omzundan vurularak yaralanan Polis Memuru Arif Ay ise görev arkadaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin naaşı, dualarla memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

5 yıldır Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve evli, 2 çocuk babası olan Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan, Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Abdi köyünde toprağa verilecek.