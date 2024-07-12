Meslektaşını öldüren öğretmenin eşi de gözaltına alındı

Diyarbakır Bağlar İlçesi'ndeki TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapan iki çocuk annesi 39 yaşındaki Zeynep Atmaca, aynı okulda görevli meslektaşı ve erkek arkadaşı evli iki çocuk babası 41 yaşındaki Osman Karaaslan'ı konuşmak için evine çağırdı. Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'ndeki evde aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen ve çocuklarını dedesinin evine gönderen Zeynep Atmaca ile Karaaslan arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Bir süre sonra polisi arayan kadın öğretmen Atmaca, meslektaşı Osman Karaaslan'ı öldürdüğünü söyledi. Genç kadının kendini ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, Karaaslan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cinayetle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturma kapsamında, Atmaca'nın çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, kadın öğretmenin dini nikahlı eşi Şeyhmus Y.'yi de gözaltına aldı.