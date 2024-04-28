Meslektaşının şehit ettiği Gökhan komisere acı veda

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi'nde meydana gelen olayda polis memuru Süleyman Uğur Şahin, 46 yaşındaki karakol amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ile 34 yaşındaki komiser Gökhan Özer'e silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Kamuran Üçgül ile Gökhan Özer, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırgan polis meslektaşları tarafından bacağından vurularak yakalandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından Gökhan Özer'in cenazesi İstanbul'a getirildi. Gökhan Özer'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Pendik 15 Temmuz Şehitler Cami'ne getirildi.

7 YILLIK POLİSTİ

Cenazeye baba Ahmet ile anne Salise başta olmak üzere İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3.Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız ile çok sayıda kişi katıldı. Aslen Sivaslı olan ve Ahmet ve Salise Özer çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gökhan Özer'in 7 yıllık polis olduğu, Mısra Özer ile evli olduğu öğrenildi. Şehit komiser Özer, Pendik 15 Temmuz Şehitleri Cami'nde ikindi namazına müteakip İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EMNİYET AMİRİ OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı saldırıda şehit olan emniyet amiri 46 yaşındaki Kamuran Üçgül'ün cenazesi memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü. Burada yapılan cenaze namazına şehidin babası Mehmet Akif, annesi Gülay, eşi Mutlu, çocukları İrem ve Metehan Üçgül ile yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, cenaze namazını kıldırdı. Namaz sonrası Üçgül'ün naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.