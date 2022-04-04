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Giriş Tarihi: 4.4.2022 09:40

Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı! O polis memuru hayatını kaybetti

DHA
Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı! O polis memuru hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan polis memuru Aytaç Babayiğit (48), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Ö.K.'nin (38) temizlediği beylik tabancası ateş aldı.

Ö.K.'nin silahından çıkan kurşun, aynı odadaki 28 yıllık polis memuru meslektaşı Aytaç Babayiğit'in sol kasığına isabet etti. Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Babayiğit, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babayiğit, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Babayiğit için bugün saat 10.00'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği bildirildi.

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Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı! O polis memuru hayatını kaybetti
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