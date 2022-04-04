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Giriş Tarihi: 4.4.2022 10:47 Son Güncelleme: 4.4.2022 10:50

Meslektaşının silahından çıkan kurşunla şehit oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Meslektaşının silahından çıkan kurşunla şehit oldu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralanan polis memuru Aytaç Babayiğit, hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın ilçelerinden Ortaca'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde iddiaya göre, polis memuru Ö.K. (38) beylik tabancasını temizlediği sırada silah ateş aldı. Ö.K.'nin silahından çıkan kurşun, polis memuru Aytaç Babayiğit'in sol kasığına isabet etti.

Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası 48 yaşındaki Babayiğit, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babayiğit, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü acılı haberi iletişim kanallarından duyurdu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'nın Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ortaca Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Aytaç Babayiğit 4 Nisan 2022 tarihinde Polis Merkezi Amirliği içerisinde silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim"

Babayiğit'in, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'a defnedileceği öğrenildi.

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Meslektaşının silahından çıkan kurşunla şehit oldu
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