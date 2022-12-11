Meslektaşının yumruklu saldırısına uğradı

İstanbul Barosu'nun genel kurulu başkanlık seçimleri 22 Ekim günü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Genel Kurulu gündeminin Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun aklanmasına geçildiği sırada avukat grupları arasında uyuşmazlık çıktı. Bunun üzerine Divan, tüm avukatların kimliğinin kontrol edilmesine, stajyerlerin ve öğrencilerin oy kullanma hakkının bulunmaması nedeniyle salondan çıkarılması gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine avukat Nazlı Görgülü de yanındaki meslektaşı Özgür Ünlü'nün kimlik kartını görmek istedi. Ünlü de avukat kimlik kartını gösterdi.

YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

Bu sırada iddiaya göre iki avukat arasında başlayan konuşma tartışmaya sonrasında ise darba dönüştü. Özgür Ünlü, genç kadının başına şiddetli bir şekilde vurmaya başladı. Avukat, aldığı yumruk darbeleriyle burnu kanadı ve bulanık görmeye başladı. Meslektaşının darbeleri sonrası kafa travması yaşayan genç kadın, avukat meslektaşlarının yardımıyla arbedenin arasından çıkartılsa da aldığı darbeler nedeniyle hastaneye başvurdu. Aldığı darp raporu sonrası savcılığa başvurarak kendisini darp eden avukat meslektaşının cezalandırılmasını isteyen genç kadın, Haliç Kongre Merkezinin güvenlik kamera kayırlarının temin edilmesini talep etti. Savcılık, genç kadının darp iddiaları ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.